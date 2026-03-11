11:37
Президент Кыргызстана призвал депутатов не допускать раскола в парламенте

Садыр Жапаров призвал депутатов не допускать раскола в парламенте. Об этом президент заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, всем известны недавние события в Жогорку Кенеше, когда некоторые нардепы пытались внести раскол.

«Но нам своевременно удалось его остановить. Давайте впредь такими вещами не заниматься. Такой раскол несет угрозу государственности», — сказал Садыр Жапаров в парламенте.

Он напомнил, что ранее дал себе слово бороться с региональным делением, и для этого принят ряд мер, которые дали свои плоды.
