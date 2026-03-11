Новые члены кабмина принесли присягу в парламенте.
Это заместитель главы кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков, министр здравоохранения Дамир Осмонов, министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, министр транспорта Талантбек Солтобаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев, министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова, министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев, а также глава Госкомитета нацбезопасности Жумгалбек Шабданбеков.
На заседании присутствует президент КР Садыр Жапаров.