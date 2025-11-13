16:27
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. Избирательные участки теперь доступны в «2ГИС»

Теперь избирательные участки можно быстро найти в приложении «2ГИС» и сразу проложить к ним удобный маршрут. Это позволит гражданам заранее спланировать маршрут и избежать затруднений в день голосования. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Как это работает

Чтобы найти избирательный участок, достаточно ввести в поисковой строке «2ГИС» фразу «избирательный участок» или указать его номер. Приложение автоматически покажет нужную точку на карте и предложит оптимальный маршрут.

Это полезно для тех, кто будет добираться на участок не по месту постоянного проживания или вынужден ехать из другой части города.

Для чего это сделано

Интеграция данных с «2ГИС» направлена на повышение прозрачности и открытости избирательного процесса, а также на создание максимально удобных условий для участия граждан в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября.

Что важно проверить заранее

ЦИК рекомендует избирателям заранее уточнить, к какому участку они прикреплены, чтобы избежать очередей и недоразумений.

Информацию о своем избирательном участке можно получить на официальном сайте Центризбиркома.

пресс-службы ЦИК
Фото пресс-службы ЦИК

Ссылка: https://24.kg/vlast/350793/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Религия, ОПГ, судимость. Почему ЦИК отказала некоторым кандидатам в регистрации
ЦИК зарегистрировала 467 кандидатов в депутаты парламента
ЦИК проведет жеребьевку по определению порядка включения кандидатов в бюллетень
ЦИК отказала в регистрации 34 кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша
Снимок с Кольбаевым лишил регистрации: позиция Кудрета Тайчабарова
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности
ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты
ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Бизнес
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
13 ноября, четверг
16:13
Выборы в ЖК. Избирательные участки теперь доступны в «2ГИС» Выборы в ЖК. Избирательные участки теперь доступны в «2...
15:58
Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом под угрозой
15:38
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
15:37
Опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции интересен РФ
15:11
Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок