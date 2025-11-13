Выборы в ЖК. Избирательные участки теперь доступны в «2ГИС»

Теперь избирательные участки можно быстро найти в приложении «2ГИС» и сразу проложить к ним удобный маршрут. Это позволит гражданам заранее спланировать маршрут и избежать затруднений в день голосования. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Как это работает

Чтобы найти избирательный участок, достаточно ввести в поисковой строке «2ГИС» фразу «избирательный участок» или указать его номер. Приложение автоматически покажет нужную точку на карте и предложит оптимальный маршрут.

Это полезно для тех, кто будет добираться на участок не по месту постоянного проживания или вынужден ехать из другой части города.

Для чего это сделано

Интеграция данных с «2ГИС» направлена на повышение прозрачности и открытости избирательного процесса, а также на создание максимально удобных условий для участия граждан в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября.

Что важно проверить заранее

ЦИК рекомендует избирателям заранее уточнить, к какому участку они прикреплены, чтобы избежать очередей и недоразумений.

Информацию о своем избирательном участке можно получить на официальном сайте Центризбиркома.