17:23
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Депутаты ЖК поддержали присоединение Кыргызстана к правовому центру ВТО

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил проект протокола о присоединении Кыргызстана к соглашению об учреждении консультативного центра по праву Всемирной торговой организации.

Как сообщил заместитель министра экономики и коммерции Султан Акматов, участие в этой организации обеспечит республике квалифицированную юридическую поддержку при возникновении торговых споров на международной арене. Консультативный центр, созданный в 2001 году, сегодня объединяет 97 стран и специализируется на защите интересов развивающихся государств в правовом поле ВТО.

Через этот механизм мы сможем решать возникающие торговые разногласия и получать экспертную помощь в отстаивании наших прав.

Султан Ахматов.

Замминистра пояснил, что условия вступления предполагают разовый взнос, размер которого зависит от уровня развития экономики. Кыргызстан отнесен к категории «C», для которой сумма взноса составляет 43 тысячи швейцарских франков (около 4,8 миллиона сомов). При этом фактическую оплату за Кыргызстан произведет Норвегия в рамках программы поддержки.

В ходе обсуждения депутаты уточнили, поможет ли членство в центре устранять торговые барьеры при поставках кыргызских товаров в страны-партнеры по региону, в частности в Казахстан и Россию. Представитель Минэкономики ответил утвердительно.

Кыргызстан стал первым государством СНГ, вступившим во Всемирную торговую организацию 20 декабря 1998 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365173/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Развивать цифровую торговлю предлагает КР странам, у которых нет выхода к морю
Китай подаст иск в ВТО против США из-за новых тарифов Дональда Трампа
Узбекистан завершил переговоры с США по присоединению к ВТО
Кыргызстан заинтересован в реализации с КНР проектов по умной таможне
Казахстан собирается тоже пожаловаться на Кыргызстан в ВТО
Кыргызстан заявляет о необходимости ясности в правилах международной торговли
Для упрощения торговли в Кыргызстане создадут карту транзитных перевозок
Украина подала в суд ВТО на Армению и Кыргызстан
Кыргызстан получил право участвовать в разрешении споров в ВТО
Кыргызстан пожаловался на сложности с экспортом товаров в Европу
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
17:06
Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел в отставку Председатель Манасского горкенеша Нуртилек Болотов ушел...
17:05
Земли «SOS Детской деревни» и автовокзал в Ананьево вернули государству
17:01
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств с водительскими правами
16:57
Депутаты ЖК поддержали присоединение Кыргызстана к правовому центру ВТО
16:51
«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова