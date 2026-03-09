Депутаты ЖК поддержали присоединение Кыргызстана к правовому центру ВТО

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил проект протокола о присоединении Кыргызстана к соглашению об учреждении консультативного центра по праву Всемирной торговой организации.

Как сообщил заместитель министра экономики и коммерции Султан Акматов, участие в этой организации обеспечит республике квалифицированную юридическую поддержку при возникновении торговых споров на международной арене. Консультативный центр, созданный в 2001 году, сегодня объединяет 97 стран и специализируется на защите интересов развивающихся государств в правовом поле ВТО.

Через этот механизм мы сможем решать возникающие торговые разногласия и получать экспертную помощь в отстаивании наших прав. Султан Ахматов.

Замминистра пояснил, что условия вступления предполагают разовый взнос, размер которого зависит от уровня развития экономики. Кыргызстан отнесен к категории «C», для которой сумма взноса составляет 43 тысячи швейцарских франков (около 4,8 миллиона сомов). При этом фактическую оплату за Кыргызстан произведет Норвегия в рамках программы поддержки.

В ходе обсуждения депутаты уточнили, поможет ли членство в центре устранять торговые барьеры при поставках кыргызских товаров в страны-партнеры по региону, в частности в Казахстан и Россию. Представитель Минэкономики ответил утвердительно.

Кыргызстан стал первым государством СНГ, вступившим во Всемирную торговую организацию 20 декабря 1998 года.