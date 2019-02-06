Для упрощения торговли в Кыргызстане создадут карту транзитных перевозок

В Кыргызстане планируют создать интерактивную карту с обозначением маршрутов для транзитных перевозок с указанием километража между населенными пунктами и пунктами транспортного контроля. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По их данным, для реализации соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по упрощению процедур торговли прошли заседания шести межведомственных рабочих групп. В том числе обсужден план по упрощению торговых и транспортных процедур в КР на 2018-2022 годы. Поднимался и вопрос создания интерактивной карты транзитных перевозок.

На карту будут нанесены расположения мостов с определением допустимой массы проезда грузов и железнодорожных переездов с указанием всех габаритов, линий электропередачи, арок, тоннелей.

Решено привлечь к разработке технического задания по созданию карты независимых экспертов, представителей заинтересованных государственных органов и бизнес-сообщества.

«При этом участниками совещания замечено, что при разработке этого продукта необходимо обратить внимание на удобство пользования не только представителями госорганов, но и бизнес-сообщества, чтобы они могли определить предварительные расходы, связанные с перевозкой товаров. Кроме того, отмечена необходимость включить разработку онлайн-калькулятора для расчета таких параметров, как вес, нагрузка, размер и т. д., информацию о порядке получения разрешительных документов от соответствующих госорганов, внедрить электронный сервис подачи и получения документов на перевозку», — подчеркнули в Минэкономики.