Узбекистан завершил переговоры с США по присоединению к ВТО

Узбекистан окончательно завершил переговоры с США по присоединению ко Всемирной торговой организации (ВТО). Стороны подписали соответствующий протокол в Вашингтоне. Об этом сообщила торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай.

«Соединенные Штаты Америки рады объявить о завершении двусторонних переговоров о доступе на рынок товаров и услуг с Узбекистаном в рамках усилий страны по присоединению к ВТО»,

— отметила она.

РУз подала заявку на вступление в ВТО в 1994 году и начала активно работать над вступлением в организацию в 2020-м.

Кэтрин Тай подчеркнула, что твердая приверженность Узбекистана продвижению переговоров привела к значительному прогрессу за последние два года, включая успешное заключение двустороннего соглашения.

Ранее спецпредставитель президента РУз по ВТО Азизбек Урунов отмечал, что двусторонние обсуждения по вопросу поддержки Вашингтона при получении членства в организации длились 14 месяцев.