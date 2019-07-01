Кыргызстан заявляет о необходимости ясности в правилах международной торговли

Для Кыргызстана особо актуальным является вопрос об улучшении прозрачности и ясности в вопросах регулирования условий ведения трудовой деятельности работниками из КР в сфере услуг на территории других стран — участниц Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, в штаб-квартире ВТО в Женеве прошло очередное заседание комитета по специфическим обязательствам по услугам под председательством Кыргызстана. Республика заявила о необходимости внесения ясности и транспарентности в правила международной торговли в рамках ВТО, регулирующие трудовые отношения в сфере услуг.

«Вопросы, обсужденные на комитете, были продолжением начатых дискуссий в марте и касались необходимости государствам — членам ВТО улучшить понимание и внести большую прозрачность в системе применения тестов по экономическим потребностям в сфере поставки услуг. Кроме того, поднят вопрос о важности внесения четкого понимания странами и выработке общих определений по некоторым категориям услуг», — говорится в сообщении.