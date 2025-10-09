10:44
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Экономика

Развивать цифровую торговлю предлагает КР странам, у которых нет выхода к морю

На площадке Всемирной торговой организации (ВТО) прошла встреча развивающихся стран — участниц организации, не имеющих выхода к морю. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что обсуждался вопрос формирования совместной рабочей программы для таких государств.

Кыргызстан представлял глава представительства ведомства при ВТО Нурбек Максутов. По его словам, развивающиеся страны могут активнее сотрудничать в сферах электронной коммерции, цифровой торговой связи, услуг, санитарных и фитосанитарных мер, а также правил определения государства происхождения товаров.

Отмечена важность цифровой связи и развития транзитных коридоров для стран без выхода к морю.

«В последние годы члены ВТО, включая развивающиеся государства, все чаще переходят на цифровой обмен данными и документами. Это повышает эффективность, снижает затраты и делает торговлю прозрачнее», — заметил Нурбек Максутов.

Также заявлено о готовности объединить усилия с другими странами региона для продвижения общих инициатив на платформе ВТО, включая:

  • особый и дифференцированный режим торговли;
  • расширение доступа к рынкам товаров и услуг;
  • упрощение торговых процедур;
  • техническую помощь и программы повышения потенциала.

По словам Нурбека Максутова, государствам без выхода к морю важно «выступить единым голосом» и отстаивать свои интересы в мировой торговле. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346524/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек и Москва договорились развивать «умную» инфраструктуру городов
В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
Кыргызстан и Турция стремятся увеличить товарооборот до $5 миллиардов
Резкий рост использования цифровых госуслуг зафиксировали в Кыргызстане
Президент лишил министерства части полномочий: их функции уходят в «Тундук»
Ситуация с внешней торговлей Кыргызстана улучшается, но она все еще в минусе
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда, прогнозирует Минфин
Ключевые проекты цифровой трансформации в сфере науки назвали чиновники
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
«Кызмат» разъяснило ситуацию с очередями в ЦОНах: как избежать давки и не ждать
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
10:41
Жители новостроек Бишкека обратились к президенту из-за угрозы сноса домов Жители новостроек Бишкека обратились к президенту из-за...
10:38
В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Айжамал 2»
10:29
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
10:24
В Бишкеке в некоторых классах треть школьников уже носит очки — офтальмолог
10:19
Двойное убийство в «Ак-Ордо». МВД показало признание Сапармурата Ильязова