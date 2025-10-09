Развивать цифровую торговлю предлагает КР странам, у которых нет выхода к морю

На площадке Всемирной торговой организации (ВТО) прошла встреча развивающихся стран — участниц организации, не имеющих выхода к морю. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что обсуждался вопрос формирования совместной рабочей программы для таких государств.

Кыргызстан представлял глава представительства ведомства при ВТО Нурбек Максутов. По его словам, развивающиеся страны могут активнее сотрудничать в сферах электронной коммерции, цифровой торговой связи, услуг, санитарных и фитосанитарных мер, а также правил определения государства происхождения товаров.

Отмечена важность цифровой связи и развития транзитных коридоров для стран без выхода к морю.

«В последние годы члены ВТО, включая развивающиеся государства, все чаще переходят на цифровой обмен данными и документами. Это повышает эффективность, снижает затраты и делает торговлю прозрачнее», — заметил Нурбек Максутов.

Также заявлено о готовности объединить усилия с другими странами региона для продвижения общих инициатив на платформе ВТО, включая:

особый и дифференцированный режим торговли;

расширение доступа к рынкам товаров и услуг;

упрощение торговых процедур;

техническую помощь и программы повышения потенциала.

По словам Нурбека Максутова, государствам без выхода к морю важно «выступить единым голосом» и отстаивать свои интересы в мировой торговле.