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Агент 024

Это вандализм. В Бишкеке знаменитую типографию № 1 закрашивают краской

В центре Бишкека то, что осталось от здания знаменитой типографии № 1 («Эркин-Тоо»), расположенной по бульвару Эркиндик, 45, между проспектом Чуй и улицей Киевской, закрашивают краской. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«Уникальное здание, объект исторической архитектуры мало того, что фактически уничтожили, теперь еще варварски закрашивают сары-таш краской. Это же вандализм», — написал он.

Напомним, здание типографии было построено в 1931-м. Тогда оно называлось Домом печати. Многие газеты и журналы в советское время печатались именно там. В этом здании в годы войны формировалась Панфиловская дивизия, оттуда пешим строем шли солдаты до вокзала и уезжали на фронт.

В 2015-м типография № 1 без объяснения бишкекчанам была лишена статуса памятника архитектуры. В Минкультуры заявили, что объект утратил архитектурную, градостроительную и историко-культурную ценность и восстановлению не подлежит.

Ранее в мэрии столицы заявили, что строительная компания Elite House обновляет фасад типографии «Эркин-Тоо».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/235118/
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