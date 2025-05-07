20:31
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун»

В социальных сетях распространяется ролик, на котором якобы в московской подземке изготавливают кыргызские паспорта. Этот ролик прокомментировал директор ОАО типографии «Учкун» при управделами президента Бактыбек Султанов.

«Документы, показанные на видео, могут внешне напоминать кыргызские паспорта, но в них полностью отсутствуют элементы защиты первого, второго и третьего уровней. Проще говоря, это всего лишь визуальная подделка — ламинированная копия, сделанная в виде визитки. В официальных кыргызских паспортах установлен специальный защитный чип, который невозможно вскрыть или подделать», — отметил Бактыбек Султанов.

Уровень защиты настолько высок, что даже хакеры не способны его обойти.

Бактыбек Султанов

Также глава типографии добавил, что по поручению президента Садыра Жапарова ОАО «Учкун» разрабатывает новые образцы паспортов, которые будут защищены по самым высоким международным стандартам и их подделка будет практически невозможна.

Бактыбек Султанов призвал граждан не верить фейковым видео.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328391/
просмотров: 652
Версия для печати
Материалы по теме
Москву атаковали дроны. Аэропорт «Манас» заявил о приостановлении туда рейсов
ТРЦ «Ала-Арча» продадут Соцфонду за 1,75 миллиарда сомов пенсионного фонда
Кто из мировых лидеров будет на Параде Победы в Москве
Москва усиливает меры на 9 Мая: ограничения в аэропортах, возможны перебои связи
В Бишкеке задержан мужчина с более чем 6 килограммами афганского гашиша
Спецслужбы задержали главу Госалкоагентства и частника из-за этилового спирта
«Учкун» ААКга жаңы директорлор кеңешинин курамы шайланды
В Бишкеке задержаны подозреваемые в карманных кражах и продаже гашиша
Если напишут заявления, примем меры. Генпрокурор о задержании мигрантов
Нельзя молчать. Депутат ЖК о массовом задержании кыргызстанцев в Москве
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
7 мая, среда
19:37
В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун» В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий гл...
19:05
Шпионскую программу использовали для взлома аккаунтов. Суд в США вынес решение
18:30
8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
В мэрии рассказали, по каким улицам будет проходить «Бессмертный полк» 9 мая
17:59
ГУОБДД просит быстрее легализовать авто с иностранными номерами. Будет рейд