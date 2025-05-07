В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун»

В социальных сетях распространяется ролик, на котором якобы в московской подземке изготавливают кыргызские паспорта. Этот ролик прокомментировал директор ОАО типографии «Учкун» при управделами президента Бактыбек Султанов.

«Документы, показанные на видео, могут внешне напоминать кыргызские паспорта, но в них полностью отсутствуют элементы защиты первого, второго и третьего уровней. Проще говоря, это всего лишь визуальная подделка — ламинированная копия, сделанная в виде визитки. В официальных кыргызских паспортах установлен специальный защитный чип, который невозможно вскрыть или подделать», — отметил Бактыбек Султанов.

Уровень защиты настолько высок, что даже хакеры не способны его обойти. Бактыбек Султанов

Также глава типографии добавил, что по поручению президента Садыра Жапарова ОАО «Учкун» разрабатывает новые образцы паспортов, которые будут защищены по самым высоким международным стандартам и их подделка будет практически невозможна.

Бактыбек Султанов призвал граждан не верить фейковым видео.