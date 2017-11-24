Кыргызстанцы ждут реформ в избирательной системе

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» 10-18 ноября провела общенациональный телефонный социологический опрос с целью измерить политическое настроение населения КР после избрания нового президента.

В случае если у респондентов была бы возможность проголосовать еще раз, кандидатуру Сооронбая Жээнбекова поддержали бы 30,5 процента населения, и среди них больше сельчан, нежели жителей городов. 22,5 процента населения проголосовали бы за Омурбека Бабанова, при этом его кандидатуру поддерживают одинаковое число горожан и сельских жителей.

Согласно отчету, 41,3 процента опрошенных респондентов не удовлетворены итогами прошедших президентских выборов. Удовлетворенность выразили столько же опрошенных - 41,3 процента, а 2,7 процента сказали, что им это безразлично.

Наиболее высокий уровень неудовлетворенности итогами прошедших президентских выборов отмечен в Таласской (72 процента), Иссык-Кульской (43,9 процента), Чуйской (43,9 процента) и Джалал-Абадской (41,5 процента) областях, а также в Бишкеке (46,3 процента).

Более половины опрошенных респондентов отметили, что итоги выборов для них были ожидаемыми. При этом 33,6 процента считают, что результаты выборов недостоверны и доверять им не следует.

48 процентов опрошенного населения считают, что существующая избирательная система нуждается в реформах.

«60,1 процента опрошенного населения не сталкивались и не слышали о попытках властей, начальства компаний и учреждений каким-то образом повлиять на выбор избирателей. Тем не менее чуть более трети респондентов подверглись давлению. Из них 18 процентов респондентов признались в том, что за голос в поддержку определенного кандидата в президенты им обещали вознаграждение (премию, подарок)», — говорится в отчете.

Активисты опросили 738 человек.