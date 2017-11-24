Кыргызстанцы ждут реформ в избирательной системе

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» 10-18 ноября провела общенациональный телефонный социологический опрос с целью измерить политическое настроение населения КР после избрания нового президента.
В случае если у респондентов была бы возможность проголосовать еще раз, кандидатуру Сооронбая Жээнбекова поддержали бы 30,5 процента населения, и среди них больше сельчан, нежели жителей городов. 22,5 процента населения проголосовали бы за Омурбека Бабанова, при этом его кандидатуру поддерживают одинаковое число горожан и сельских жителей.
Согласно отчету, 41,3 процента опрошенных респондентов не удовлетворены итогами прошедших президентских выборов. Удовлетворенность выразили столько же опрошенных - 41,3 процента, а 2,7 процента сказали, что им это безразлично.
Более половины опрошенных респондентов отметили, что итоги выборов для них были ожидаемыми. При этом 33,6 процента считают, что результаты выборов недостоверны и доверять им не следует.
48 процентов опрошенного населения считают, что существующая избирательная система нуждается в реформах.
Активисты опросили 738 человек.