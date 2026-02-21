11:04
Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета

Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» сообщил о планах создать в Кыргызстане Следственный комитет, которому передадут все функции следствия. По его словам, новый орган будет подчиняться напрямую президенту и призван обеспечить независимость расследований и защиту прав граждан.

В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо

«Генеральная и Военная прокуратуры будут осуществлять надзор за законностью действий всех органов. Если спросите, зачем создавать следственный комитет — мы должны думать о будущем и устойчивости государства», — добавил президент.

Садыр Жапаров отметил, что и в ГКНБ, и в МВД есть как оперативные сотрудники (ОРД), так и следователи.

«Всеми ими руководит один министр. Допустим, оперативник ведет дело несправедливо, к примеру подставляет человека и добивается его ареста. Когда дело передается следователю, тот может отказаться, сказав: «Это дело не пройдет через суд». Тогда министр звонит следователю и приказывает: «Прими и возбуди уголовное дело». У следователя не остается выбора, и он возбуждает дело. Таким образом, случаи несправедливости сегодня, к сожалению, имеют место», — объяснил он.

Садыр Жапаров объяснил, что следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту.

«Он сможет не принимать сырые дела, принесенные оперативниками и министрами. Не будет возбуждать дела без достаточных оснований. В таком случае граждане, подвергшиеся несправедливости, не будут заключаться под стражу, а будут немедленно освобождаться. Только так права человека будут соблюдаться не на 100, но хотя бы на 95 процентов. Будет обеспечена безопасность будущих поколений», — уточнил он.

Президент рассказал, что будет с экономическими делами.

«Будет то же самое: если действительно совершил преступление — будешь арестован, если оклеветан — освобожден. Два разных органа, не подчиняясь друг другу, смогут принимать более взвешенные решения. Эти меры планируется реализовать в будущем. Будут подготовлены здания и техническая база. Выйдет указ, соответствующие законопроекты внесут в Жогорку Кенеш, и после обсуждения и принятия начнутся организационные работы», — резюмировал глава государства.

Реформу планируют начать в следующем году — после саммита ШОС и Игр кочевников.
