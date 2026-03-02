Депутат предлагает разрешить ТСЖ размещать LED-экраны на фасадах домов. Об этом заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи депутат Дастан Бекешев при обсуждении законопроекта «О рекламе».

По его словам, это позволило бы собственникам жилья зарабатывать средства на свои нужды.

«Это снизит нагрузку на бюджет, и люди смогут решать свои жилищные вопросы самостоятельно. Мэрия Бишкека ввела такой запрет для всех субъектов, кроме больших торговых центров. Считаю, что это неправильный подход, который нужно менять. До 2024 года таких запретов не было, и ТСЖ вешали рекламные щиты. Как мэрия ввела в действие дизайн-код, то всем пришлось снять эти щиты», — считает Дастан Бекешев.

Как отметил вице-мэр города Азамат Кадыров, муниципалитет уже который год наводит в столице порядок по внешнему виду зданий.

«Если мы дадим право субъектам устанавливать LED-экраны где кому захочется и без согласования с местными властями, то в городе бардак начнется. Но мы обещали инициатору законопроекта рассмотреть установку LED-экранов на внутренних улицах. Сейчас по аукциону выдаем разрешение на установку LED-экранов по закрепленным стандартам.

А торговым центрам мы дали разрешение, потому что изначально они проектировались как коммерческие объекты, где предусматривалось установление таких LED-экранов», — добавил он.