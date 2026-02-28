МИД Кыргызстана обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Кыргызстан выражает серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Кыргызская Республика выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию ситуации в регионе в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права и призывает стороны проявить максимальную сдержанность, незамедлительно прекратить боевые действия и принять все возможные меры для скорейшего возвращения к конструктивному диалогу для разрешения ситуации исключительно мирными средствами», — заявили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, сегодня Вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов нанесли многочисленные удары по различным городам и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Заявление о начале военной операции против Ирана сделал американский президент Дональд Трамп.