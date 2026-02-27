18:34
Акимы Кара-Сууйского и Тогуз-Тороуского районов ушли в отставку

Пресс-служба президента КР сообщила, что Канат Табалдиев освобожден от занимаемой должности акима Кара-Сууйского района Ошской области. Решение принято в соответствии с поданным им заявлением.

из интернета
Фото из интернета. Канат Табалдиев

Аналогичное решение принято и в отношении Манаса Мураталиева, занимавшего должность акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

из интернета
Фото из интернета. Манас Мураталиев

В администрации напомнили, что кадровые изменения в органах местной власти проводятся в рамках действующего законодательства.

Информация о назначении новых  акима пока не поступала.
