Депутат Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев намерен сдать мандат. Об этом сообщили собственные источники.

Чынгыз Ажибаев, 1991 года рождения, был избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва в 2021 году. В ноябре 2025-го стал депутатом Жогорку Кенеша VIII созыва по многомандатному избирательному округу № 1 (Лейлекский район). Является первым заместителем спикера. В прошлом работал следователем военной прокуратуры Бишкекского гарнизона.

Фото Жогорку Кенеша. Чынгыз Ажибаев

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 24.kg сообщили, что заявления от Чынгыза Ажибаева пока не поступало.

Ранее депутатские мандаты сдал ряд народных избранников — Эльдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов.