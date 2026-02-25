19:40
Власть

Еще один депутат ЖК решил сдать мандат — Чынгыз Ажибаев

Депутат Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев намерен сдать мандат. Об этом сообщили собственные источники.

Чынгыз Ажибаев, 1991 года рождения, был избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва в 2021 году. В ноябре 2025-го стал депутатом Жогорку Кенеша VIII созыва по многомандатному избирательному округу № 1 (Лейлекский район). Является первым заместителем спикера. В прошлом работал следователем военной прокуратуры Бишкекского гарнизона.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Чынгыз Ажибаев

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 24.kg сообщили, что заявления от Чынгыза Ажибаева пока не поступало.

Ранее депутатские мандаты сдал ряд народных избранников — Эльдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363573/
