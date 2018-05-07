В Китае со сплетнями в соцсетях борется «помощник опровержения слухов»

Китайская социальная сеть WeChat отчиталась о блокировке в 2017 году около 500 миллионов сообщений, относящихся к категории «недостоверных новостей» или слухов. Об этом сообщило агентство REGNUM со ссылкой на газету South China Morning Post.

По данным Академии телекоммуникационных исследований при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, к декабрю 2017 года созданным программистами WeChat «помощником опровержения слухов» воспользовались более 19,7 миллиона пользователей. В общей сложности программа выдала 37 миллионов предупреждений.

В отчете говорится, что WeChat сотрудничает с правоохранителями в целях борьбы с кибермошенниками. Сервис оказал стражам порядка помощь более чем в 3800 арестах, связанных с незаконным получением личной информации.