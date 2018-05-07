20:31
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Техноблог

В Китае со сплетнями в соцсетях борется «помощник опровержения слухов»

Китайская социальная сеть WeChat отчиталась о блокировке в 2017 году около 500 миллионов сообщений, относящихся к категории «недостоверных новостей» или слухов. Об этом сообщило агентство REGNUM со ссылкой на газету South China Morning Post.

По данным Академии телекоммуникационных исследований при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, к декабрю 2017 года созданным программистами WeChat «помощником опровержения слухов» воспользовались более 19,7 миллиона пользователей. В общей сложности программа выдала 37 миллионов предупреждений.

В отчете говорится, что WeChat сотрудничает с правоохранителями в целях борьбы с кибермошенниками. Сервис оказал стражам порядка помощь более чем в 3800 арестах, связанных с незаконным получением личной информации.
Ссылка:
просмотров: 589
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков о том, советуется ли он с Алмазбеком Атамбаевым
WhatsApp тестирует функцию, которая не позволит потерять важные сообщения
Милиция в Бишкеке просит не распространять слухи о педофилах
В Viber появились самоуничтожающиеся чаты и блокировка скриншотов
ЖК превращается из законодательного органа в орган, распространяющий слухи
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp рассылают сообщение, которое &laquo;убивает&raquo; смартфоны В WhatsApp рассылают сообщение, которое «убивает» смартфоны
Xiaomi Redmi&nbsp;S2: появились характеристики, цены и&nbsp;изображения смартфона Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Изображения iPhone X&nbsp;Plus появились в&nbsp;Интернете Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Samsung запатентовала новый гибкий и&nbsp;прозрачный смартфон Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии