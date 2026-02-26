В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ. Об этом депутат Исманали Жороев заявил сегодня на заседании.

По его словам, с недавних пор в соцсетях широко обсуждается информация о том, что его отец причастен к ОПГ.

«Должна быть дана правовая оценка этим высказываниям. Если это правда, то депутат должен сдать мандат, не только свой пост вице-спикера. Потому что такая информация подрывает авторитет всего Жогорку Кенеша», — добавил Исманали Жороев.

Напомним, сегодня Чынгыз Ажибаев сдал сегодня добровольно полномочия вице-спикера ЖК.