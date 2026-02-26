15:00
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Власть

В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ

В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ. Об этом депутат Исманали Жороев заявил сегодня на заседании.

По его словам, с недавних пор в соцсетях широко обсуждается информация о том, что его отец причастен к ОПГ.

«Должна быть дана правовая оценка этим высказываниям. Если это правда, то депутат должен сдать мандат, не только свой пост вице-спикера. Потому что такая информация подрывает авторитет всего Жогорку Кенеша», — добавил Исманали Жороев.

Напомним, сегодня Чынгыз Ажибаев сдал сегодня добровольно полномочия вице-спикера ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363700/
просмотров: 1039
Версия для печати
Материалы по теме
Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ
Обыски у ОПГ в Балыкчи: изъято оружие, пойман мошенник
Операция «Бандит» в Бишкеке: десятки человек задержаны, изъято оружие
В Таласской области милиция изъяла наркотики у члена ОПГ
Информация о смерти члена ОПГ по прозвищу Карышкыр — фейк
Срок ареста Кудрета Тайчабарова продлен
Подозреваемого в финансировании ОПГ Кольбаева бизнесмена задержал ГКНБ
Члена ОПГ задержали по подозрению в краже оружия
В Канте пьяного члена ОПГ задержали за избиение случайного прохожего
Раскрыта деятельность ОПГ, причастной к разбоям и контрабанде
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
14:14
В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза...
14:14
В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности
14:12
Гражданам КР хотят разрешить культивацию 15 видов лекарственных трав
14:07
Чынгыз Ажибаев покинул пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша
14:00
Как из Кыргызстана сделать спортивную державу? Большое интервью с Воиновым