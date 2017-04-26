Милиция в Бишкеке просит не распространять слухи о педофилах

Милиция в Бишкеке просит пользователей соцсетей не распространять слухи о педофилах. Об этом сообщает Министерство внутренних дел КР.

По их данным, инспекцией по делам несовершеннолетних (ИДН) УВД Первомайского и Октябрьского районов столицы проведена проверка по публикациям в социальных сетях, в которых сообщается о якобы разгуливающих педофилах и похищениях детей.

Пользователь соцсетей пишет, что близ школы № 28 и гимназии № 6 некий мужчина пытался похитить ребенка.

Сотрудники ИДН УВД Первомайского района опросили учителей этих учебных заведений, педагогов школы-интерната имени Абдраева и работников музыкальной школы имени Шубина.

Но информация не подтвердилась. Работа продолжается. Уточняется, что никакого заявления от пользователя, написавшего пост о попытке похищения его дочери, не поступало. По данному факту зарегистрированных сведений в книге учетов преступлений и происшествий, а также в журнале обращений граждан не значится.

Другой пользователь соцсетей сообщил, что на днях в районе школы № 14 по улице Карасаева (бывшая Дружбы) был похищен ребенок. Но опять же в милицию никто не обращался. Подобные заявления о пропаже детей публикуются и в приложении WhatsApp.

Однако выяснилось, что эти случаи не имеет отношения к школам в Бишкеке.

«Волна слухов разнесла информацию о происшествии. Данное видео ранее распространялось по всей России, приписывая место действия каждый раз новому городу. Некоторые горожане были встревожены распространяемыми слухами, поступало немало звонков. При проверке все вышеуказанные факты не подтвердились. Подобные новости будоражат общественность не в первый раз», — отмечают в МВД и просят граждан не заниматься распространением неподтвержденных данных.