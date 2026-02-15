Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан

Бывший начальник Главного управления ГКНБ по Бишкеку Эльдар Жакыпбеков задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы. Он проходит по делу, расследование которого ведет Военная прокуратура.

По данным источников в силовых структурах, процессуальные действия в отношении экс-руководителя проведены в последние сутки. О квалификации дела и его статусе — подозреваемый или иной процессуальный статус — официально не сообщается.

В социальных сетях распространяется фотография, предположительно сделанная после задержания бывшего начальника Главного управления ГКНБ по Бишкеку.

Фото из соцсети

Накануне, 14 февраля, стало известно о смене руководства столичного управления ГКНБ. Новым начальником назначен Улан Бийбосунов. Эльдар Жакыпбеков на тот момент находился в распоряжении кадров.

Информация о возможном задержании появлялась еще 10 февраля. Тогда в ГКНБ эти сведения публично опровергли.