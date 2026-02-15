17:37
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан

Бывший начальник Главного управления ГКНБ по Бишкеку Эльдар Жакыпбеков задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы. Он проходит по делу, расследование которого ведет Военная прокуратура.

По данным источников в силовых структурах, процессуальные действия в отношении экс-руководителя проведены в последние сутки. О квалификации дела и его статусе — подозреваемый или иной процессуальный статус — официально не сообщается. 

В социальных сетях распространяется фотография, предположительно сделанная после задержания бывшего начальника Главного управления ГКНБ по Бишкеку.

из соцсети
Фото из соцсети

Накануне, 14 февраля, стало известно о смене руководства столичного управления ГКНБ. Новым начальником назначен Улан Бийбосунов. Эльдар Жакыпбеков на тот момент находился в распоряжении кадров.

Информация о возможном задержании появлялась еще 10 февраля. Тогда в ГКНБ эти сведения публично опровергли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362062/
просмотров: 2234
Версия для печати
Материалы по теме
Улан Бийбосунов возглавил управление ГКНБ по Бишкеку
ГКНБ задержал следователя МВД за сокрытие группового изнасилования в Кемине
ГКНБ задержал организатора «черного ломбарда»: изъяты документы и оружие
Президент Кыргызстана: В ГКНБ будет проведена качественная реформа
Депутат Медина Кайрылбекова призвала власти прекратить сажать всех подряд
Отставка главы ГКНБ. В ведомстве призвали не критиковать личный состав
Обращение о выборах президента. Задержаны еще двое
Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу
Назначен председатель Службы государственной охраны Кыргызстана
ГКНБ разоблачил схему незаконного зачисления курсантов в автошколы в Баткене
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
17:20
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА В КР три арбитра по футзалу получили международные лице...
16:45
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
16:39
Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
16:06
Как продвигается ремонт в здании «Кыргызфильма», посмотрел глава Минкультуры
15:31
На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля