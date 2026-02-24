14:36
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Переименования не будет: город Манас сохранит название

Распространяемая в соцсетях информация о том, что городу Манас в Джалал-Абадской области собираются вернуть прежнее название, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, вопрос переименования не поднимался и не рассматривается ни в одном из государственных органов. 

Он отметил, что город сохранит свое текущее название — Манас.

Читайте по теме
Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу

Напомним, город Джалал-Абад переименовали в Манас в сентябре прошлого года. 3 сентября на сессии горкенеша мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании, а уже через неделю Жогорку Кенеш одобрил соответствующий законопроект. 

17 сентября закон подписал президент Садыр Жапаров. Через десять дней, 27 сентября, Джалал-Абад официально стал Манасом.  Тогдашний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не исключал, что в будущем Манас может стать столицей Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363332/
просмотров: 631
Версия для печати
Материалы по теме
Новый мэр Манаса обещает большой прорыв для города
Глава кабмина представил мэрии Манаса нового градоначальника
Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития футбола
Президент усилил гендерный баланс: руководящие резервы ограничат по полу
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
Садыр Жапаров: Наша цель — сделать Кыргызстан центром горного туризма
«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры
Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
14:28
Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 дома под угрозой Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 до...
14:21
Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой — внешняя разведка РФ
14:21
Сурдлимпийцам — статус, спортсменам — стаж: в КР меняют закон о спорте
14:08
На жилой дом в Кара-Кульдже надвигается оползень
14:03
Переименования не будет: город Манас сохранит название