Переименования не будет: город Манас сохранит название

Распространяемая в соцсетях информация о том, что городу Манас в Джалал-Абадской области собираются вернуть прежнее название, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, вопрос переименования не поднимался и не рассматривается ни в одном из государственных органов.

Он отметил, что город сохранит свое текущее название — Манас.

Напомним, город Джалал-Абад переименовали в Манас в сентябре прошлого года. 3 сентября на сессии горкенеша мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании, а уже через неделю Жогорку Кенеш одобрил соответствующий законопроект.

17 сентября закон подписал президент Садыр Жапаров. Через десять дней, 27 сентября, Джалал-Абад официально стал Манасом. Тогдашний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не исключал, что в будущем Манас может стать столицей Кыргызстана.