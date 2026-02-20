Кабмин запретил поборы и ужесточил ответственность школ за отказ принимать детей

Кабинет министров утвердил постановление об исполнении статей 1022, 1023 и 1024 Кодекса о правонарушениях по усилению защиты прав детей в детсадах, школах, лицеях и учреждениях дополнительного образования.

Документ вводит новый порядок учета детей дошкольного и школьного возраста и закрепляет административную ответственность за необоснованный отказ в приеме ребенка, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, а также за незаконные поборы и психологическое давление на родителей, учащихся и педагогов.

Постановление расширяет обязанности руководителей и сотрудников образовательных организаций.

Им предписывается обеспечивать равный доступ к образованию, исключать любые формы дискриминации, гарантировать безопасные условия, пресекать незаконные сборы средств и не допускать давления на участников образовательного процесса.

За нарушение этих требований руководители и педагоги несут персональную ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Такие нормы распространяют на системы дошкольного и профессионального образования, а также учреждения дополнительного обучения.

Отдельно подчеркивается запрет на использование школ, детсадов и других образовательных организаций для сбора денег, не предусмотренных законодательством.

Общественным фондам и сторонним организациям запрещено привлекать средства через школы и МЧБУ, а нарушение влечет административную ответственность.

Кроме того, для системы начального профтехобразования устанавливается обязанность повышения квалификации инженерно-педагогических сотрудников не реже одного раза в пять лет.

Министерству просвещения совместно с МВД поручили провести разъяснительную работу среди педагогов, руководителей образовательных учреждений и родителей об ответственности, предусмотренной статьями 1022–1024 Кодекса о правонарушениях. Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования и заменяет порядок учета детей, действовавший с 2017 года.