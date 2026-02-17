17:03
Власть

Глава кабмина и мэр Оша проверили строительство дороги Ош — Кара-Суу и теплицы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с реализацией ряда инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

Отмечается, что Адылбек Касымалиев проинспектировал ход строительства автодороги Ош — Кара-Суу. Проектом предусмотрено расширение трассы до четырех полос, что, как ожидается, позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить транспортную нагрузку на одном из самых загруженных направлений региона.

На реализацию проекта из республиканского бюджета уже выделено 2,5 миллиарда сомов. Строительные работы продолжаются в плановом режиме.

Кроме того, Адылбек Касымалиев посетил строящуюся теплицу муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и озеленения» в городе Оше. Новый объект предназначен для выращивания цветов, декоративных растений и саженцев, которые будут использоваться при благоустройстве и озеленении городской территории.

По итогам осмотра председатель кабинета министров поручил обеспечить качественное и своевременное завершение строительства обоих объектов, подчеркнув важность инфраструктурных проектов для развития южной столицы.
