В Джалал-Абаде снят начальник УГКНБ Тынчтык Субанкулов. Кто еще лишился постов?

Начальник Главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области Тынчтык Субанкулов освобожден от должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.
По предварительным данным, кадровое решение принято на фоне продолжающихся изменений в системе органов национальной безопасности. Официальной информации о причинах отставки на момент публикации нет.
В пресс-центре ГКНБ ситуацию пока не комментируют.
Напомним, ранее в силовом блоке страны начались кадровые перестановки, в том числе на уровне центрального аппарата и региональных подразделений.
По информации источников в силовых структурах, кадровые решения затронули сразу несколько регионов.
- Управление ГКНБ по городу Ошу и Ошской области возглавил Азамат Юсупов. Ранее он руководил Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений.
- Начальником управления по Джалал-Абадской области назначен Саламат Сартов. Он длительное время служит в органах национальной безопасности.
- Управление по Чуйской области возглавил Адиль Керимов, ранее занимавший должность заместителя начальника Главного управления ГКНБ по Бишкеку.
- Бахтияр Акимбаев назначен руководителем управления по Баткенской области. Из открытых источников известно, что ранее он был акимом Тюпского района.
- Начальником управления по Иссык-Кульской области стал Кубанычбек Колбаев. До этого он руководил управлением ГКНБ по Чуйской области, а также входил в совет директоров ОАО «Элдик Банк».
- Управление ГКНБ по Нарынской области возглавил Алмаз Темирбаев. Информация о его предыдущей деятельности в открытых источниках отсутствует.