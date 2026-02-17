16:28
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

В Джалал-Абаде снят начальник УГКНБ Тынчтык Субанкулов. Кто еще лишился постов?

Начальник Главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области Тынчтык Субанкулов освобожден от должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

из интернета
Фото из интернета. Тынчтык Субанкулов

По предварительным данным, кадровое решение принято на фоне продолжающихся изменений в системе органов национальной безопасности. Официальной информации о причинах отставки на момент публикации нет.

В пресс-центре ГКНБ  ситуацию пока не комментируют.

Напомним, ранее в силовом блоке страны начались кадровые перестановки, в том числе на уровне центрального аппарата и региональных подразделений.

По информации источников в силовых структурах, кадровые решения затронули сразу несколько регионов.

  • Управление ГКНБ по городу Ошу и Ошской области возглавил Азамат Юсупов. Ранее он руководил Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений.
  • Начальником управления по Джалал-Абадской области назначен Саламат Сартов. Он длительное время служит в органах национальной безопасности.
  • Управление по Чуйской области возглавил Адиль Керимов, ранее занимавший должность заместителя начальника Главного управления ГКНБ по Бишкеку.
  • Бахтияр Акимбаев назначен руководителем управления по Баткенской области. Из открытых источников известно, что ранее он был акимом Тюпского района.
  • Начальником управления по Иссык-Кульской области стал Кубанычбек Колбаев. До этого он руководил управлением ГКНБ по Чуйской области, а также входил в совет директоров ОАО «Элдик Банк».
  • Управление ГКНБ по Нарынской области возглавил Алмаз Темирбаев. Информация о его предыдущей деятельности в открытых источниках отсутствует.
