В Джалал-Абаде снят начальник УГКНБ Тынчтык Субанкулов. Кто еще лишился постов?

Начальник Главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области Тынчтык Субанкулов освобожден от должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

Фото из интернета. Тынчтык Субанкулов

По предварительным данным, кадровое решение принято на фоне продолжающихся изменений в системе органов национальной безопасности. Официальной информации о причинах отставки на момент публикации нет.

В пресс-центре ГКНБ ситуацию пока не комментируют.

Напомним, ранее в силовом блоке страны начались кадровые перестановки, в том числе на уровне центрального аппарата и региональных подразделений.

По информации источников в силовых структурах, кадровые решения затронули сразу несколько регионов.