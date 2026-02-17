11:49
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны

Директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов на своей странице в социальных сетях сообщил, что экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев временно покинул территорию Кыргызстана. 

По словам Рахманова, выезд носит временный характер. Других подробностей, в том числе о целях и сроках пребывания за рубежом, в опубликованном видео не приводится.

Напомним, ранее в общественном пространстве активно обсуждались кадровые решения, связанные с Камчыбеком Ташиевым. На этом фоне появлялись различные версии о его дальнейших планах.

Официальных комментариев от государственных органов по поводу выезда на данный момент не поступало.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362338/
просмотров: 841
Версия для печати
Материалы по теме
Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу
Мэр города Ош об отставке Камчыбека Ташиева и его отношениях с президентом
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
Эдиль Байсалов о том, кто внес раскол между Жапаровым и Ташиевым
«Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переживающих из-за Ташиева
Тандем рухнул. Зарубежные эксперты об отставке Камчыбека Ташиева
Правящий тандем изжил себя — Аркадий Дубнов об отставке Камчыбека Ташиева
Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об&nbsp;отставке Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об отставке
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
11:47
В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров
11:46
Чолпон Джакупова: Публичные задержания силовиков вызывают тревогу
11:43
Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году
11:39
Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны
11:35
Цифровизацию контейнерных перевозок обсудили Арзыбек Кожошев и Минтранс России