Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны

Директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов на своей странице в социальных сетях сообщил, что экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев временно покинул территорию Кыргызстана.

По словам Рахманова, выезд носит временный характер. Других подробностей, в том числе о целях и сроках пребывания за рубежом, в опубликованном видео не приводится.

Напомним, ранее в общественном пространстве активно обсуждались кадровые решения, связанные с Камчыбеком Ташиевым. На этом фоне появлялись различные версии о его дальнейших планах.

Официальных комментариев от государственных органов по поводу выезда на данный момент не поступало.