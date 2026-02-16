Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев заявил, что в отношении него не возбуждено уголовное дело, и опроверг распространяемую информацию о якобы его задержании. Об этом он сообщил в интервью изданию «Азаттык».

Фото из интернета. Шаирбек Ташиев

По его словам, сообщения о возбуждении уголовного дела и аресте не соответствуют действительности. Он также прокомментировал общественный резонанс вокруг своей декларации о доходах и имуществе за 2024 год, где была указана сумма в 12 миллиардов 637 миллионов сомов.

Депутат пояснил, что фактически не обладает таким состоянием, а указанная сумма отражена как актив в отчетности.

Кроме того, Шаирбек Ташиев подтвердил, что встречался с бывшим председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, подчеркнув, что они поддерживают хорошие отношения.

«Я встречался (с Камчыбеком Ташиевым). Мы родные братья, поддерживаем хорошие отношения. После смерти родителей именно он стал для семьи Ташиевых и отцом, и матерью. После лечения его состояние немного улучшилось, но требуется еще время для восстановления. Что касается решений президента, то все государственные служащие и граждане обязаны их исполнять. Это решение главы государства, и мы не беремся оценивать его как правильное или неправильное. В нашей семье это решение не вызвало какого-либо резонанса», — сказал Шаирбек Ташиев.

Напомним, 10 февраля президент Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должности заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ. 16 февраля глава государства в интервью национальному агентству «Кабар» сообщил, что экс-глава спецслужб не будет возвращаться на государственную службу.