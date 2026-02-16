Президент Садыр Жапаров 10 февраля назначил Жумгалбека Шабданбекова исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности. Парламент на этой неделе рассмотрит вопрос о его утверждении.

Что о нем известно по данным открытых источников.

Фото ГКНБ. Жумгалбек Шабданбеков

Жумгалбеку Шабданбекову 55 лет. Он родился 22 сентября 1970 года, уроженец Нарынской области.

Карьеру начал в органах национальной безопасности в качестве оперативного сотрудника. По словам ветеранов спецслужб, имеет профильное образование в сфере разведки. По другим данным, он также имеет высшее экономическое образование. Окончил КГНУ, экономический факультет.

В 2005 году перешел в 9-ю службу, которая тогда действовала как Служба государственной охраны. Руководил управлением информационно-аналитической работы. Подразделение занималось сбором и анализом оперативной информации для предотвращения террористических и экстремистских угроз в отношении высших должностных лиц и государственных объектов.

С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя ГКНБ. Одновременно возглавлял 9-ю службу — подразделение, обеспечивающее охрану президента, торага Жогорку Кенеша, председателей Верховного и Конституционного судов, главы кабинета министров, а также экс-президентов и стратегических государственных объектов.

После 2021 года сопровождал президента почти во всех в зарубежных поездках.