Садыр Жапаров: Борьба с коррупцией и криминалом никогда не остановится

Борьба с коррупцией и криминалом никогда не остановится, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью «Кабару».

По словам главы государства, она и сейчас ведется 24 часа в сутки.

«Я всегда жестко требовал результатов по этим двум направлениям и впредь буду относиться к ним так же строго. Все государственные служащие это хорошо знают», — добавил Садыр Жапаров.

Его спросили: «В социальных сетях звучат обвинения в том, что в ходе борьбы с коррупцией и криминалом отдельные представители спецслужб, преследуя личные интересы, прикрывались именем Ташиева и совершали незаконные действия. Будут ли эти факты расследоваться или на это закроют глаза, исходя из аргумента «много хороших дел»?»

«У нас не существует понятия «прикрывать» тех, кто совершает незаконные действия, кем бы они ни были. В служении народу государство ставит закон выше всего. Этот принцип применялся и тогда, когда речь шла о наших близких родственниках и близких людях. Вы сами были свидетелями таких случаев.

Закон всегда действовал и будет действовать дальше. Ни одному государственному служащему не позволено нарушать закон или совершать какие-либо действия в личных интересах», — сказал президент.

Он заверил: если будут выявлены факты, что отдельные представители спецслужб либо других государственных органов вышли за рамки закона и превысили свои полномочия, они обязательно будут расследованы, а лица — привлечены к ответственности.

«Перед законом мы все равны», — резюмировал Садыр Жапаров.