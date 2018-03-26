Саудовский фонд выделяет грант Кыргызстану. На всех не хватает

Саудовский фонд развития поможет Кыргызстану с закупкой медицинского оборудования. Об этом заявлено сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам.

По словам представителей Минфина, фонд готов выделить грант в $3,8 миллиона.

Средства направят на приобретение медоборудования для трех учреждений (отделения Национального центра фтизиатрии и центров семейной медицины в Кара-Кульдже и Тюпе), а также на строительство карантинной зоны торгово-логистического центра в Чуйской области.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что под логистические центры планируется выделить земельные участки в Оше и Чуйской области. «Решен вопрос? Участки выделены?» — уточнила она.

«Этот вопрос прорабатывал Минсельхоз. Предварительно в Чуйской области в районе аэропорта «Манас» вроде бы нашли место. До ратификации постараемся эти вопросы решить. Это позволит экспортировать мясные изделия как в Саудовскую Аравию, так и в другие страны», — сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась у министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, почему в проекте не участвует ни один родильный дом. «Вы были в Таш-Кумыре три раза. Анестезиолог бегал между корпусами, а сейчас этого специалиста там вообще нет. Недавно женщина с кровотечением 2 часа 40 минут ждала анестезиолога из соседнего населенного пункта. Там нужен капитальный ремонт, чтобы перевести хирургию туда же, где и акушерское отделение. Почему таким проектам не уделяется внимания?» — спросила нардеп.

«Я с вами на 100 процентов согласен, мы подавали различные проекты, а Саудовский фонд сам выбрал, они продолжают свои проекты. Например, в Кара-Кульдже и Тюпе они строили центры семейной медицины, но недооснастили», — отметил глава Минздрава.

Члены комитета поддержали вопрос.