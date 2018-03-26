17:13
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Общество

Саудовский фонд выделяет грант Кыргызстану. На всех не хватает

Саудовский фонд развития поможет Кыргызстану с закупкой медицинского оборудования. Об этом заявлено сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам.

По словам представителей Минфина, фонд готов выделить грант в $3,8 миллиона.

Средства направят на приобретение медоборудования для трех учреждений (отделения Национального центра фтизиатрии и центров семейной медицины в Кара-Кульдже и Тюпе), а также на строительство карантинной зоны торгово-логистического центра в Чуйской области.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что под логистические центры планируется выделить земельные участки в Оше и Чуйской области. «Решен вопрос? Участки выделены?» — уточнила она.

«Этот вопрос прорабатывал Минсельхоз. Предварительно в Чуйской области в районе аэропорта «Манас» вроде бы нашли место. До ратификации постараемся эти вопросы решить. Это позволит экспортировать мясные изделия как в Саудовскую Аравию, так и в другие страны», — сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась у министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, почему в проекте не участвует ни один родильный дом. «Вы были в Таш-Кумыре три раза. Анестезиолог бегал между корпусами, а сейчас этого специалиста там вообще нет. Недавно женщина с кровотечением 2 часа 40 минут ждала анестезиолога из соседнего населенного пункта. Там нужен капитальный ремонт, чтобы перевести хирургию туда же, где и акушерское отделение. Почему таким проектам не уделяется внимания?» — спросила нардеп.

«Я с вами на 100 процентов согласен, мы подавали различные проекты, а Саудовский фонд сам выбрал, они продолжают свои проекты. Например, в Кара-Кульдже и Тюпе они строили центры семейной медицины, но недооснастили», — отметил глава Минздрава.

Члены комитета поддержали вопрос.
Ссылка:
просмотров: 644
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан получит грант в $6,2 миллиона от Японии
Всемирный банк выделит Кыргызстану грант на $450 тысяч
Всемирный банк даст Кыргызстану $46 миллионов на улучшение теплоснабжения
Список улиц Бишкека, перекрытых из-за ремонта
Студенты из Кыргызстана могут побороться за гранты в иранском вузе
Глобальный фонд одобрил заявку Кыргызстана на получение гранта в $23,5 миллиона
На дороге Бишкек — Ош появятся противолавинные галереи за счет гранта Японии
Казахстан выделяет пять образовательных грантов для студентов из Кыргызстана
Минсоцразвития получило грант от Японии на 6,5 миллиона сомов
Кыргызстан два года не может ратифицировать грантовое соглашение с Германией на 38 миллионов евро
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке решили завершить отопительный сезон В Бишкеке решили завершить отопительный сезон
Как кыргызстанцы превратились в&nbsp;австрийских псевдоинвесторов Как кыргызстанцы превратились в австрийских псевдоинвесторов
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник