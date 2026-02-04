13:10
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Власть

В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех

В Жогорку Кенеш поступил проект конституционного закона о внесении изменений в закон «О Счетной палате Кыргызской Республики». Документ разработан кабмином и направлен на усиление независимости органа внешнего аудита и приведение его работы к стандартам международной организации INTOSAI.

Проект предлагает расширить полномочия Счетной палаты, убрав ограничение, при котором ведомство проверяло только эффективность использования госимущества и средств, предоставленных под гарантии государства. После изменения норм Счетная палата сможет проводить финансовый аудит, аудит на соответствие и аудит эффективности.

Одно из ключевых нововведений — сокращение числа аудиторов с девяти до трех.

Предлагается, что один аудитор будет избираться по представлению президента, а двое — по инициативе парламента. Председатель избирается из состава аудиторов.

Вносятся уточнения и в квалификационные требования: кандидат должен иметь высшее образование и не менее девяти лет опыта в сфере экономики, финансов или государственного аудита. Также порядок прохождения гражданской службы в Счетной палате будет приведен в соответствие с законом о государственной службе.

Проект предусматривает обновление состава Совета Счетной палаты — в него войдут председатель, аудиторы и должностные лица аппарата. По данным разработчиков, сокращение количества аудиторов позволит сэкономить около 30 миллионов сомов бюджетных средств.

Документ направлен на рассмотрение парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360549/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призвал пересмотреть вопрос о 10-месячном обучении на водительские права
Новые поправки в ряд кодексов: усиление ответственности за оборот наркотиков
Депутат ЖК предлагает бороться с разводами раздельными общежитиями для студентов
Хозяйственное здание Театра оперы и балета хотят передать под управление Минфина
В Кыргызстане предлагают запретить менять пол
Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ
Люксовые авто дали, водителей — нет: депутатам надо платить из своего кармана
ЖК избрал в Совет по делам правосудия трех новых членов, один из них — депутат
Изменение гимна: новый конкурс нужно провести до 1 июня
В космосе живете. Депутат раскритиковал внедрение юридических представителей
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Бизнес
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
4 февраля, среда
13:01
Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка бо...
13:00
В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля
12:55
В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех
12:53
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
12:48
ОПЕК выделит $20 миллионов на обеспечение кыргызстанцев чистой питьевой водой