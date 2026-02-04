В парламент внесен проект реформы Счетной палаты: аудиторов сократят до трех

В Жогорку Кенеш поступил проект конституционного закона о внесении изменений в закон «О Счетной палате Кыргызской Республики». Документ разработан кабмином и направлен на усиление независимости органа внешнего аудита и приведение его работы к стандартам международной организации INTOSAI.

Проект предлагает расширить полномочия Счетной палаты, убрав ограничение, при котором ведомство проверяло только эффективность использования госимущества и средств, предоставленных под гарантии государства. После изменения норм Счетная палата сможет проводить финансовый аудит, аудит на соответствие и аудит эффективности.

Одно из ключевых нововведений — сокращение числа аудиторов с девяти до трех.

Предлагается, что один аудитор будет избираться по представлению президента, а двое — по инициативе парламента. Председатель избирается из состава аудиторов.

Вносятся уточнения и в квалификационные требования: кандидат должен иметь высшее образование и не менее девяти лет опыта в сфере экономики, финансов или государственного аудита. Также порядок прохождения гражданской службы в Счетной палате будет приведен в соответствие с законом о государственной службе.

Проект предусматривает обновление состава Совета Счетной палаты — в него войдут председатель, аудиторы и должностные лица аппарата. По данным разработчиков, сокращение количества аудиторов позволит сэкономить около 30 миллионов сомов бюджетных средств.

Документ направлен на рассмотрение парламента.