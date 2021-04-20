В Кара-Балте негодные к строевой службе призывники будут подметать улицы

В Кара-Балте призывников, проходящих альтернативную службу, привлекут к уборке городских улиц. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Альтернативный вид службы у нас проходят порядка 300 человек. Каждый из них в течение года должен будет отработать на уборке улиц не менее 108 часов», — проинформировали в мэрии.

Отмечается, что призывники на период службы пополнят ряды муниципального предприятия «Универсал». Уборка муниципальных территорий будет происходить под контролем работников коммунальной службы и специально закрепленного специалиста мэрии.