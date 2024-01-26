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В одном из комиссариатов выявлен факт нецелевого использования средств

В одном из комиссариатов выявлен факт нецелевого использования средств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По ее данным, в ходе плановой работы комплексной комиссии в одном из военных комиссариатов выявлен факт нецелевого использования денежных средств на сумму около 700 тысяч сомов. Эти средства поступили за счет прохождения альтернативной службы гражданами Кыргызстана.

Руководством Министерства обороны назначено и проводится служебное расследование, по завершении которого материалы будут переданы в Военную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285198/
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