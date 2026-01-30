20:29
Власть

Депутат интересуется, насколько целесообразно запускать трамваи в Бишкеке

Депутат интересуется, насколько целесообразно запускать трамваи в Бишкеке. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» заявил нардеп Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, в проекте генплана столицы до 2050 года предусмотрено включение трамваев в пассажирские перевозки.

Парламентарий спросил у мэрии, проводился ли анализ эффективности такого шага, каков КПД этого вида транспорта.

Заместитель мэра Азамат Кадыров ответил, что «речь не идет об устаревшем виде транспорта, который мы привыкли называть трамваями».

«Планируется обеспечить город современными трамваями, которые ездят на воздушной подушке. Один из плюсов такого шага — их можно быстро ввести в действие. Мы посчитали, что на 1 километр введения монорельса потребуется 70-80 миллионов сомов, а на трамвай — 15 миллионов. Планируется выделить им специальную полосу, чтобы не было дублирования с другим общественным транспортом. Подобный вид транспорта вводят в арабских странах, Корее и других государствах», — отметил он.

Умбеталы Кыдыралиев сказал, что вопрос пробок очень актуален для столицы.

«Надо решать вопрос транспорта не только с финансовой стороны, но и с учетом прогресса. Через 10-15 лет никто уже на колесах по земле не будет ездить. Надо все перевозки переводить на воздух. Протягивать воздушные канатки и продумывать другие современные способы перевозок», — добавил он.
