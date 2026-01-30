13:39
Власть

В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева

На заседании депутатской группы «Мекенчил» нардеп Жаныбек Абиров отметил, что к депутатам обращаются жители Ленинского района Бишкека. Они обеспокоены тем, что их дома на улице Шералиева могут попасть под снос в связи с расширением улицы от Ахунбаева до Гагарина и присоединением к улице Термечикова.

Он призвал мэрию дать пояснение, чтобы депутаты могли объяснить людям ситуацию.

«Люди недовольны тем, что их дома могут снести в рамках проекта Генплана до 2050 года. Уже сейчас при продаже домов в этом районе цены на них падают», — отметил Жаныбек Абиров.

Заместитель мэра Бишкека Азамат Кадыров отметил, что и в прежних генпланах эта локация была указана как дорога.

«Но раньше генпланы обсуждались секретно, и поэтому люди не знали о планах по расширению данной улицы. Сейчас же мы открыто обсуждаем новый генплан, проводим общественные слушания, учитываем мнение людей. Мы открыто говорим об изменениях людям и инвесторам. Я не говорю, что мы завтра прямо начнем расширять эту улицу, но в проекте это указано», — добавил он.
