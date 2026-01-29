Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти стран

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провел встречу с постоянными представителями девяти иностранных государств при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, прибывшими в республику с очередным визитом.

Как сообщили в пресс-службе МИД, глава внешнеполитического ведомства проинформировал послов Андорры, Габона, Гайаны, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Намибии, Сент-Китс и Невиса, Чада и Южного Судана о проводимых в стране социально-экономических реформах, достигнутых результатах и ключевых международных мероприятиях, которые Кыргызстан примет в 2026 году — Саммите ШОС и VI Всемирных играх кочевников.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, отметив, что ООН занимает центральное место во внешней политике Кыргызстана. В ходе встречи также были обсуждены инициативы страны на международной арене и взаимодействие с государствами — членами ООН.

Постоянные представители, в свою очередь, высоко оценили деятельность Кыргызстана по продвижению глобальных инициатив, в том числе в сфере изменения климата, горной повестки, сохранения биоразнообразия, устойчивого развития, а также обеспечения мира и безопасности. Они выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества как в многостороннем, так и в двустороннем форматах.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и геополитической повестки, сотрудничеству в Центральной Азии и другим глобальным темам.

В рамках визита иностранные дипломаты также посетили объекты зимнего туризма, ряд государственных учреждений для обмена опытом в сфере передовых технологий, Дом ООН, а также историко-культурные достопримечательности Кыргызстана.