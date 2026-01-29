Белый дом поддержит отмену ограничений в торговле с Центральной Азией

Американская администрация поддерживает законопроект об отмене поправки Джексона — Вэника, являющейся ограничителем в торговле Соединенных Штатов с республиками Центральной Азии. Это подтвердил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Мы согласны», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя вопрос о возможности отмены поправки Джексона — Вэника и отношениях Вашингтона со странами Центральной Азии. «Думаю, абсолютно: мы бы хотели видеть это. Поскольку это позволило бы нам делать еще больше для расширения взаимодействия с центральноазиатскими республиками», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Поправка Джексона — Вэника была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. Рубио ранее называл этот документ «реликтом ушедшей эпохи».

Задававший госсекретарю вопросы на эту тему законодатель уточнил, что он и один из его коллег в Сенате уже подготовили законопроект об отмене поправки Джексона — Вэника в отношении стран Центральной Азии.