Зеленский готов встретиться с Путиным: что ответили в Кремле

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский, если готов, может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, и ему гарантируют безопасность.

По его словам, этот вопрос обсуждали несколько раз в ходе телефонных разговоров лидер РФ и глава США Дональд Трамп.

«Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое, во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. Если Зеленский действительно готов к встрече, то пожалуйста — мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», — сказал Юрий Ушаков.

Осенью 2025 года Владимир Путин уже предлагал президенту Украины приехать на переговоры в Москву. Тот отказался.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером, чтобы обсудить территории и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.