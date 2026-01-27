15:08
Депутаты изберут трех новых членов Совета по делам правосудия

На заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели вопрос об утверждении состава Совета по делам правосудия.

Как сообщил председатель комитета Болотбек Борбиев, кандидатуры выдвинули нардепы, президент и Народный курултай.

«18 июня 2025 года в совет избран депутат VII созыва Балбак Тулобаев. Поскольку срок его полномочий завершился, на его место необходимо выбрать депутата VIII созыва. Поступили предложения от депутатских групп о выдвижении кандидатур Бекмурзы Эргешова и Кубанычбека Самакова», — отметил он.

На заседании комитета парламентарии не стали выбирать одного из двух кандидатов, направив предложения о выдвижении на общем собрании депутатов.

Глава государства Садыр Жапаров для избрания в Совет по делам правосудия выдвинул кандидатуру прокурора Аксыйского района Джалал-Абадской области Улукбека Чыныбаева.

От Народного курултая в совет выдвинута кандидатура Алмазбека Айдарова.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение предложить Жогорку Кенешу рассмотреть все представленные кандидатуры.

Совет по делам правосудия занимается отбором кандидатур на вакантные должности судей Конституционного, Верховного и местных судов. 
