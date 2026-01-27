Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности

Кабинет министров утвердил обновленный пакет нормативов, который меняет подход к программному бюджетированию и усиливает требования к прозрачности расходования государственных средств. Соответствующее постановление направлено на повышение эффективности госрасходов и внедрение единой цифровой системы контроля.

Документ предусматривает утверждение нескольких ключевых инструкций: по формированию и исполнению программных бюджетов, мониторингу и оценке эффективности бюджетных и малых программ, а также по разработке среднесрочных стратегий бюджетных расходов. Также утверждены новый календарный план бюджетного процесса и перечень госорганов, которые обязаны готовить программный бюджет.

Согласно постановлению, расходы органов исполнительной власти, указанных в приложении, официально считаются программными и будут формироваться по новым методикам. Мониторинг эффективности программ, а также отчетность по ним должны осуществляться по единым правилам.

Минфину поручено внедрить в действующие цифровые системы инструменты для составления, мониторинга и оценки программных бюджетов, что должно обеспечить более прозрачное управление государственными финансами.