10:27
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Власть

Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности

Кабинет министров утвердил обновленный пакет нормативов, который меняет подход к программному бюджетированию и усиливает требования к прозрачности расходования государственных средств. Соответствующее постановление направлено на повышение эффективности госрасходов и внедрение единой цифровой системы контроля.

Документ предусматривает утверждение нескольких ключевых инструкций: по формированию и исполнению программных бюджетов, мониторингу и оценке эффективности бюджетных и малых программ, а также по разработке среднесрочных стратегий бюджетных расходов. Также утверждены новый календарный план бюджетного процесса и перечень госорганов, которые обязаны готовить программный бюджет.

Согласно постановлению, расходы органов исполнительной власти, указанных в приложении, официально считаются программными и будут формироваться по новым методикам. Мониторинг эффективности программ, а также отчетность по ним должны осуществляться по единым правилам.

Минфину поручено внедрить в действующие цифровые системы инструменты для составления, мониторинга и оценки программных бюджетов, что должно обеспечить более прозрачное управление государственными финансами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359376/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения
Медвузы обяжут работать по госфраншизе: в Кыргызстане меняют правила обучения
Разработана Программа развития вновь присоединенных районов Бишкека до 2030 года
Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов
В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел
Правила оценки госимущества для инвесторов пересматривают в Кыргызстане
Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД
Кабмин передал школе-интернату для слабовидящих детей 10 машинок Брайля
В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электронный формат
Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»
Популярные новости
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия: в&nbsp;Москве прошли консультации МИД РФ&nbsp;и&nbsp;дипломатов Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
10:25
В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП...
10:19
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
10:18
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
10:16
Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги
10:13
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения