Власть

Электронный перевод учеников между школами планируют внедрить в Кыргызстане

В Кыргызстане могут отказаться от ручного перевода учащихся между школами. На аппаратном совещании председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев инициировал внедрение электронной системы, которая позволит автоматически отображать наличие свободных мест в классах, снизит коррупционные риски и упростит процесс для родителей, сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается, в 2 тысячи 170 государственных и муниципальных школах страны обучаются более 1,5 миллиона детей.

Однако процесс перевода ученика между учебными заведениями до сих пор проходит в ручном режиме, что создает почву для коррупционных рисков и неравномерной нагрузки на школы.

«Мы успешно внедрили электронную запись в первый класс. Пора ввести такой же порядок  и с переводами. Система должна автоматически показывать наличие свободных мест в классах и исключать человеческий фактор при принятии решений. Это разгрузит администрацию школ и сделает процесс понятным для каждого родителя», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

По итогам обсуждения глава кабмина дал поручение Министерству просвещения в кратчайшие сроки разработать и запустить данную электронную систему. 
