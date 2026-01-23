12:37
Власть

МИД КР попросил поддержки у послов при избрании в Совет Безопасности ООН

22 января в Бишкеке состоялся традиционный ежегодный прием для дипломатического корпуса, организованный от имени министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева.

Как сообщили в пресс-службе МИД КР, в мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в КР.

В своей речи Жээнбек Кулубаев рассказал об итогах внешней политики страны. Также он затронул вопрос избрания Кыргызстана в Совет Безопасности ООН.

«Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Выборы в Совбез ООН состоятся 3 июня в Нью-Йорке, и мы намерены приложить максимум усилий для получения поддержки и голосов от всех наших друзей и партнеров. Мы искренне надеемся, что вы поддержите наше право быть избранным в этот авторитетный международный орган. К сожалению, не все страны из присутствующих здесь глав миссий выразили поддержку нашей кандидатуре», — сказал министр.

Он добавил, что рассчитывает на содействие каждого дипломата в получении положительных ответов от их центров.

Кулубаев также акцентировал внимание на том, что в 2025 году внешнеполитическая деятельность страны отличалась высокой интенсивностью. В частности, было отмечено, что за отчетный период состоялось 190 встреч на высшем и высоком уровнях, а также подписано 633 международных договора и документа. Министр также сообщил о расширении дипломатической географии: число стран-партнеров выросло до 185, а в Африке открылось первое посольство Кыргызстана.

Говоря о планах на текущий год, Глава МИД отметил, что приоритетом станет председательство республики в ШОС и проведение юбилейного саммита в Бишкеке. Кроме того, страна примет Шестые Всемирные игры кочевников и Иссык-Кульский международный форум имени Ч.Айтматова.
