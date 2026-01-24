10:22
Власть

Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов

Кабинет министров назначил Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора ответственным государственным органом за безопасное хранение и утилизацию опасных химических отходов, включая устаревшие пестициды, стойкие органические загрязнители, а также отходы, содержащие ртуть и свинец. Постановление направлено на усиление защиты здоровья населения и окружающей среды.

Кабмин отметил, что решение принято в рамках выполнения международных обязательств Кыргызстана по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и повышения эффективности системы управления опасными отходами.

В документ внесены изменения в постановление № 263 от 15 ноября 2021 года: в положение о Министерстве природных ресурсов добавлены полномочия по обеспечению безопасного хранения и утилизации токсичных химических веществ и отходов.

Министерству поручено привлекать международные инвестиции и донорскую помощь для утилизации устаревших пестицидов, очистки загрязненных территорий и проведения рекультивационных работ.

Исполнение постановления будет финансироваться в рамках утвержденного бюджета министерства, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству. 

Документ вступит в силу через семь дней.
