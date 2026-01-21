Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов

В социальных сетях развернулось обсуждение уровня заработной платы в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. На ситуацию официально отреагировал глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, все департаменты министерства работают по принципу самофинансирования, что напрямую влияет на размер выплат сотрудникам. Средняя зарплата составляет около 150 тысяч сомов, однако в отдельных департаментах оклады достигают 500 тысяч.

Министр объяснил, что речь идет о специалистах узкого профиля — архитекторах, инженерах, конструкторах и строителях, которые несут ответственность за проверку проектной документации крупных и сложных объектов.

«Кто как работает, тот столько и получает. Наши сотрудники — специалисты, востребованные на рынке. Они несут ответственность за документацию крупных объектов», — пояснил он.

Нурдан Орунтаев также подчеркнул, что министерство открыто для профессионалов, готовых работать в сфере строительства и обладающих соответствующим образованием.