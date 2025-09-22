19:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Происшествия

В Египте украли и переплавили золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет

В Египте из музея украли и переплавили золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет, сообщает NBC News.

Ministry of Tourism and Antiquities
Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Браслет весом примерно 600 граммов с бусиной из лазурита, принадлежавший фараону Аменемопету, который правил в 993–978-х годах до нашей эры, был похищен из Каирского музея.

В МВД Египта сообщили, что кражу совершила сотрудница музея — реставратор, работавшая в лаборатории по сохранению ценностей. Она вынесла артефакт из закрытого сейфа во время своей смены. Расследование показало, что браслет был передан по цепочке: реставратор передала знакомому торговцу серебром, тот продал ювелиру за $3 тысячи 735, и, наконец, продан работнику золотого литейного завода за $4 тысячи 25, который и уничтожил уникальное изделие, переплавив его.

Все четверо подозреваемых в совершении преступления, включая реставратора, были арестованы. Они признались в содеянном. Власти конфисковали полученные от продажи деньги.
