Генпрокурор не будет иметь воинского звания. ГКНБ предлагает изменения в закон

Государственный комитет национальной безопасности вынес на общественное обсуждение законопроект с поправками в Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики».

В справке-обосновании отмечается, что «действующее законодательство привело к необоснованному использованию отдельных знаков различия, присущих военнослужащим, на форменных одеждах государственных служащих, выполняющих чисто гражданские функции».

Законопроектом предлагается убрать звания:

«генерал-полковник юстиции» (присваивается генеральному прокурору);

«генерал-лейтенант юстиции» (присваивается первому заместителю генпрокурора);

«генерал-майор юстиции» (присваивается заместителям генпрокурора; военному прокурору, прокурорам Бишкека и Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей).

Так, воинское звание «генерал-майор юстиции» будет присваиваться только военному прокурору, а его заместителям и другим сотрудникам военной прокуратуры — другие звания, такие как полковник, подполковник, майор, капитан юстиции. Все остальные сотрудники органов прокуратуры, включая генерального прокурора, будут иметь право на звание советника юстиции различных классов.

Ранее ГКНБ вынес на общественное обсуждение поправки в Закон «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий». Там также предлагалось убрать нормы о воинских званиях в Налоговой и Таможенной службах.