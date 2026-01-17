В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС

Еврокомиссия считает, что Владимир Зеленский не согласится на территориальные уступки без вступления Украины в ЕС. Киев рассматривает членство в Евросоюзе как основополагающий элемент своего будущего после завершения конфликта, сообщает Financial Times.

Брюссель разрабатывает новую двухуровневую систему ЕС, которая позволила бы ускорить вступление Украины в блок, при этом потенциальное присоединение Киева уже вызывает обеспокоенность у европейских столиц.

Обсуждаемый проект предполагает вступление Украины с урезанными полномочиями по принятию решений. По словам европейских чиновников, на первом этапе Украине не дадут право голоса на саммитах ЕС и встречах министров, а доступ к отдельным секторам единого европейского рынка, субсидиям и финансированию на развитие будут предоставлять поэтапно по мере достижения Киевом определенных показателей.

Еврокомиссия считает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет согласиться на некоторые аспекты мирного договора, в том числе на территориальные уступки, только в том случае, если он сможет представить позитивный результат в виде членства в ЕС.

Сейчас проект мирного соглашения предусматривает вступление Украины в блок к 1 января 2027 года.