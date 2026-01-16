Власти предлагают ввести жесткие ограничения на тои и поминки

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов», направленный на сокращение излишних расходов граждан и снижение социального давления при традиционных мероприятиях.

Главное, что предлагается:

На свадьбы и семейные торжества разрешить приглашать не более 200 человек и забивать не более одной лошади или коровы.

Крупные свадьбы свыше 350 человек не допускаются.

Запрещаются фейерверки, чрезмерные шоу-программы, а также расточительные традиции: кийит кийгизуу, себет беруу, туштондуруу, принуждение к дорогим подаркам.

В день похорон рекомендуется не забивать скот.

Годовщина (аш) не должна быть обязательной.

На поминки (3, 7 и 40 дней) разрешено забивать мелкий скот или не более одной лошади либо коровы.

Власти рекомендуют заменять пышные поминки благотворительностью, пожертвованиями мечети или вложением средств в общественные нужды.

В пояснительной записке указано, что цель документа — не ограничение традиций, а их упорядочение, поскольку многие семьи несут чрезмерные расходы и вынуждены брать долги ради статуса.

Проект также определяет роль местных администраций — проведение разъяснительной работы и контроль соблюдения установленного порядка.