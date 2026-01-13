14:34
Власть

Вступили в силу льготы для предпринимателей, юридических и физлиц

Подписанный президентом КР Садыром Жапаровым Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов» вступил в силу.

Напомним, что целью данного закона является реализация Указа президента «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики» от 5 декабря 2025 года № 350, а также совершенствование законодательства, повышение прозрачности и эффективности правового регулирования.

Основные нормы закона:

— освобождаются от уплаты НДС оборудования, технологии, реактивы и полуфабрикаты, предназначенные для ювелирного производства;

— физические и юридические лица освобождаются от уплаты налогов при реализации легковых автомототранспортных средств до 1 января 2029 года;

— физические лица, за исключением зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей освобождаются от исполнения обязательств по уплате налогов, включая уплату сумм пени и санкций, по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств;

— производители транспортных средств, а также комплектующих к ним, произведенных и/или собранных предприятиями Кыргызской Республики освобождаются от уплаты налога с продаж при их реализации;

— до 1 января 2030 года установлены единые ставки страховых взносов для всех субъектов швейной и текстильной промышленности от размера среднемесячной заработной платы и минимальный размер подоходного налога в размере 1 процента от среднемесячной заработной платы работников, занятых на швейной и текстильной промышленности;

— для лиц, осуществляющих сдачу имущества в аренду, ставка страховых взносов установлена в размере 6 процентов от усеченной среднемесячной заработной платы;

— снижена ставка единого налога до 0,1 процента (действующая ставка — 1 процент) для деятельности вне территории Кыргызской Республики;

— снижена ставка налога на транзакцию до 0,1 процента (действующая ставка — 0,2 процента), осуществляемую через банк иностранного государства;

— предусмотрена легализация остатков ранее ввезенных или произведенных ювелирных изделий из драгоценных металлов с установлением моратория на проверки, проводимые органами налоговой службы в период легализации;

— функции по опробованию и клеймению изделий собственным клеймом, подтверждающим соответствующую пробу (за исключением государственного пробирного клейма) делегируются на добровольной основе отечественным производителям ювелирных изделий из драгоценных металлов, с рассмотрением вопроса о снижении ставок пробирного сбора;

— отменяется лицензирование розничной реализации алкогольной продукции;

— из подсудности третейских судов исключается рассмотрение налоговых споров.
