Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с наступающим Новым годом

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление главе Кыргызстана Садыру Жапарову и народу страны в связи с наступающим Новым, 2026 годом.

В поздравительной телеграмме глава РК пожелал Садыру Жапарову неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с наступающим Новым годом

«Желаю вам новых свершений во имя процветания братского народа Кыргызстана!» — говорится в послании.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнерских отношений между двумя государствами.