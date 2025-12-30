В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах

Кабинет министров внес изменения в постановление, регулирующее порядок прохождения службы в правоохранительных органах. Соответствующее решение принято в целях совершенствования кадровой политики и повышения эффективности уголовно-исполнительной системы.

Согласно документу, обновлены правила конкурсов и формирования кадрового резерва. В частности:

все этапы конкурсного отбора теперь подлежат обязательной видеозаписи;

кандидатам потребуется сертификат, подтверждающий знание государственного языка на уровне, установленном кабмином;

уточнены требования и порядок уведомления претендентов, исключенных из кадрового резерва.

Также расширен перечень должностей, на которые могут принимать лиц старше 35 лет при первичном поступлении на службу. Речь идет о специалистах в сферах:

информационных технологий;

медицины;

строительства;

системы органов, отвечающих за исполнение наказаний.

Для таких кандидатов установлены возрастные пределы (до 40, 45 и 47 лет соответственно) и требования к профессиональному стажу не менее пяти лет. В отдельных случаях допускается трудоустройство по договору в соответствии с Трудовым кодексом.

Кроме того, в перечень должностей, на которые можно принимать сотрудников без конкурсного отбора, включены специалисты строительного профиля.

В кабмине подчеркнули, что реализация постановления будет осуществляться в пределах утвержденной штатной численности и средств республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу через семь дней.